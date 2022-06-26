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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707115/محمود-القط-نائب-التنسيقية-يطالب-بصدور-تسمية-مجلس-التحكيم-الرياضي-من-رئيس-الوزراء

طالب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يصدر تسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

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تعديلات قانون الرياضة

وقال" القط"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة قانون الرياضة، أن هذا المقترح ليس تدخلا حكوميا ولا يعد مساسا بإستقلالية المجلس، خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء لا يتدخل في أعمال وسير مجلس التحكيم.

وأضاف:" المقترح نابع من اهتمام حكومي، خاصة وأن الللجنة الأولمبية تكون خصما في كثير من الوقائع".

يذكر أن المادة (68) تنص علي : " يتولى إدارة المركز مجلس يسمى " مجلس التحكيم الرياضي" برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:

- عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.

- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.

- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.

- عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. "