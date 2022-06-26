هشام عباس ضيف راديو إنرجي 92.1 في هذا الموعد

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707113/هشام-عباس-ضيف-راديو-إنرجي-921-في-هذا-الموعد

يحل الفنان هشام عباس غدا الاثنين الموافق 27 يونيو، ضيفا على محطة راديو إنرجي 92.1 مع الإعلامية سارة المنذر والإعلامي محمد طارق أيضًا، وذلك في تمام السابعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم حلول هشام عباس ضيف محطة راديو إنرجي 92.1

هشام عباس في راديو إنرجي

ولد في أسيوط، تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة دار الطفل وأكمل تعليمه الإعدادي والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل رافضًا دخوله الفن، وعندما سافر إلى نيجيريا بسبب ظروف عمل والده شارك في حفلات وغنى أغاني الريجي لـ«بوب مارلي».

وبعد ذلك التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج متخصص بالهندسة الميكانيكية ولكنه فضل الفن على الهندسة ثم اتجه إلى تأليف فرقة موسيقية مع زميلته علياء صالح ومجموعة من الشباب الهواة واسموها Pats Band، اختصاص الفرقة الرئيسي كان إعادة إحياء بعض الأغاني المصرية مثل «حلاوة شمسنا» و«على رمش عيونها» و«الولا ده» وغيرها.

وقدم الفنان هشام عباس خلال الفترة الماضية، عدد كبير من الحفلات والسهرات التي يغني فيها أشهر أعماله، وذلك برفقة زملاء التسعينيات وعلى رأسهم حميد الشاعري ومصطفى قمر.

حميد الشاعري مع بسمة وهبة

وقد وجه شيخ العرافين سؤال للمطرب حميد الشاعري بشان حبه لبلاده ، قائلا له :" لماذا طلبت مبلغ كبير مقابل غناء أغنية لبلادك ليبيا أثناء فترة الانتخابات الليبية على الرغم انك تقول انك تحبها”.

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، منوها انه طالب مليون دولار كي يغني أغنية وطنية في ليبيا في فترة الانتخابات الليبية وليس 400 الف دولار كما قال له شيخ العرافين".

وفسر الشاعري ذلك قائلا:" هذه المبالغ يتم صرفها في تكاليف سفر الفنانين وإقامتهم والمعيشة على مدار 45 يوما، والموضوع عايز هدوء شوية والناس تفهم.

قال المطرب حميد الشاعري، انه ليس من صنف الناس الذي يحب المال حب جما ، عكس ما ادعى عليه البعض الاونة الاخيرة.

ونفي المطرب حميد الشاعري تعديه على زميله له في السابق ، وذلك ردا على سؤال شيخ العرافين ، مشيرا الى انها قامت بعمل محضر له بسبب تعديه عليها بالقول وليس الاعتداء بالضرب مضيفا بشكل ساخر:” انا اكثر واحد اتضرب”.