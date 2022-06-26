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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707112/جنايات-المنصورة-تحظر-نشر-الجلسات-المقبلة-في-محاكمة-قاتل-الطالبة-نيرة-أشرف

انعقدت اليوم محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة لنظر الجناية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل بقتل المجني عليها الطالبة نيرة أشرف.

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وعقب انتهاء جلسة الإجراءات أصدرت المحكمة قرارتها الأتية:

أولا تأجيل نظر القضية لجلسة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله 28 / 6 / 2022 لسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهم.

ثانيا حظر النشر نهائيا في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات اي كانت وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم وتهيب المحكمة بالجميع الالتزام بقرارتها بدء من اليوم منعا للمساءلة القانونية، وسيتم نشر ما تسمح به المحكمة للجميع.

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف

وقررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أمام أسوار الجامعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، وحظر النشر في القضية، ما عدا جلسة النطق بالحكم.

أقوال المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف

واستمعت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، إلى أقوال محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام باب جامعة المنصورة.

وقال المتهم في أقواله: "مكنتش عاوز اقتلها والسكينة كانت معايا علشان ادافع عن نفسي لو حد اتعرضلي لأنهم هددوني هيبعتولي ناس تعتدي عليا".

وتابع: "دي كانت أول مرة أحاول أقتل فيها نيرة، كان بييجي في دماغي بس كنت بقول لأ مش عايز أوصلها لكده، لحد ما جه الوقت اللي قولت لأ لو سكت عن كده أنا اللي هتأذي لأني مكنتش أعرف إيه اللي في دماغها، لأنها بعتتلي بلطجية البيت قبل كده.. أنا يأست ولمقتش طريقة إني آخد بيها حقي".

المتهم بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة: مكنتش عايز أقتلها وأمها السبب

وأضاف: "قولت لأبوها أمال لما جيتلك قولتلي أنك ملكش دعوة.. قالي أنا كنت بقول كده عشان أمها، لأنها هي اللي كانت مسيطرة على الدنيا، ولو عملت حاجه كانت هتبعتلي أهلها ويشدوا معايا، وقعد يحلفي على المصحف ويعيط ويقولي أن زيي زيك وأنا اتفضحت، وهي فضحتني في مدرستي ومنطقتي، ومش على موضوعك بس ده على مواضيع كتير".