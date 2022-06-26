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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707133/فوز-حسن-شحاته-برئاسة-الاتحاد-العام-لنقابات-عمال-مصر

أعلنت اللجنة العليا المشرفه على الانتخابات العمالية فوز حسن شحاته بمنصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد حصوله على 245 صوتا فيما حصل منافسه عادل عبد الفضيل على 170صوتا.

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وكان قد انتهى في الخامسة من مساء اليوم عملية التصويت السري المباشر لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الذي يتنافس علي المقعد للدورة النقابية الجديدة التي تستمر أربع سنوات (2022/ 2026) كل من حسن شحاته الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك في الدورة السابقة 2018/2022.

وتابعت وزارة القوى العاملة العملية الانتخابية على رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد بمقر الاتحاد، والتى بدأت منذ صباح اليوم وسوف يتم التظلم من النتيجة غدا الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

وأشارت اللجنة العليا للإنتخابات بالوزارة إلى أنه يشارك في التصويت في العملية الانتخابية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا، وأكدت الوزارة أن العملية الانتخابية تجري من الساعات الأولي في هدوء وسهولة مع إقبال شديد من أعضاء الجمعية العمومية على الإدلاء بأصواتهم.

فوز حسن شحاته برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وقدم أعضاء الجمعية العمومية الشكر والتقدير للوزارة ومشرفيها على تنظيم العملية الانتخابية للخروج بتنظيم نقابي نزيه تمثل فيه جميع العمال داخل نقابتهم العمالية حرصاً منها على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة.