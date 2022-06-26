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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707121/بعد-إعلان-وزارة-التموين-طريقة-إنتاج-الخبز-من-البطاطا

في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يتعرض لها العالم، بسبب توقف سلاسل الامدادات، ونقص الحبوب في معظم دول العالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفقدان العالم لحوالي 80 % من واردات القمح التي كانت تأتي من الدولتين المتصارعتين.

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وفي هذا الإطار، أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى إجراء تجارب وإعداد دراسة حول إمكانية خلط الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم بالبطاطا البيضاء على أن يتم إنتاج خبز جيد أيضا، وذلك للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة، حيث تنتج وزارة التموين يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف لصالح مستفيدي البطاقات التموينية. و أضاف المصيلحي أن النسبة تكون مابين 10 إلى 20%. أنه من الممكن أن يوفر هذا النظام نحو مليون طن قمح مستورد مما بساهم فى توفير ما يتم استهلاكه من منظومة الخبز .

وأشار وزير التموين إلى أن البطاطا المستهدف استخدامها في الخبز المدعم هي البطاطا البيضاء و ليست الحمراء التي يتم شوائها، موضحًا الطريقة تكون بتجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها للاستخدام في إنتاج رغيف العيش المدعم.

وأوضح الوزير، أن كافة الأرصدة الاستراتيجية فى مستوى متميز والقمح 5.7 أشهر حتى نهابة العام الجارى والسكر يوجد مخزون 6.7 أشهر، ومصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز والعام القادم نشترى الأرز الشعير لضمان توفير الارز على مدار العام والرصيد 3.3 أشهر، والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 أشهر لم نصب الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الاسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة، ويوجد أكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا أكثر من 15 ونصف شهر والدواجن المجمدة لدينا أكثر من 6 أشهر.

وأعلن الدكتور على المصيلحي، أنه تم توريد كميات من القمح المحلى فى الصوامع تزيد عن 3 ملايين و720 ألف طن بجانب توريد 400 ألف لمصانع المكرونة، كذلك توريد كميات أيضا من الأقماح للتقاوى، وأن ما تم تورده حتى الآن يزيد 11%، عن العام الماضى، كما سيتم استمرار التوريد حتى نهاية شهر أغسطس، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر، لافتا إلى أنه فى ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد.

طريقة إنتاج الخبز من البطاطا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.