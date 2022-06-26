بنك مصر يوفر شهادة ادخار لمدة 7 سنوات بعائد ثابت.."حوش براحتك"

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707137/بنك-مصر-يوفر-شهادة-ادخار-لمدة-7-سنوات-بعائد-ثابتحوش-براحتك

أعلن بنك مصر عن توفير شهادة ادخار لمدة 7 سنوات بعائد شهري مقدم من بنك مصر يصرف طول فترة الشهادة، ويتساءل عملاء بنك مصر عن تفاصيل شهادة الـ 7 سنوات وكيفية التقديم عليها، وهو ما يوضحه دوت الخليج في السطور التالية.

شهادة 7 سنوات من بنك مصر جاءت تفاصيل شهادة 7 سنوات من بنك مصر على النحو التالي: - الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيها ومضاعفاتها. - معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا. - يمكنكم استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة. التقديم على شهادات بنك مصر - يمكن التقديم على شهادات بنك مصر من خلال الفروع المتنشرة على مستوى الجمهورية. - من خلال خدمة الانترنت البنكي ويجدر الإشارة إلى أن بنك مصر يمتلك شريحة كبيرة من العملاء بصفته من أبرز البنوك المطروحة على الساحة وثاني بنك محلى بعد البنك الاهلى المصرى لذا يثق العملاء في التعامل من خلاله وتداول أوراقهم المالية وفتح شهادات ادخارية.

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