الصحة النفسية: 38850 زائرا للمنصة الإلكترونية لـ”علاج الإدمان” خلال 3 شهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:28 مساءً - كشفت الدكتورة منن عبدالمقصود ، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، أن آخر الإحصائيات التي قامت بها الأمانة منذ انطلاق منصتها الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان في، ان عدد الزائرين لموقع المنصة الإلكترونية للصحة النفسية منذ انطلاقها في ١٥ مارس الماضي بلغ 38850 زائر ، بزيادة قدرها 4421 عن الشهر الماضي.

بينما بلغ عدد المستخدمين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم ١٥٦٥٣ مستخدم، بزيادة قدرها 1500 عن الشهر الماضي.

وأضافت عبدالمقصود: بلغ عدد من قاموا بالاستبيانات الذاتية 14414 بزيادة قدرها 1483 عن الشهر الماضي، ووصل عدد من قاموا بتلقي جلسات علاجية بالمنصة لـ ٢٠٧٦ بزيادة قدرها 705 مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضحت أن نسبة المستخدمين من الإناث وصلت إلى ٧١٪ مقابل ٢٩٪ من المستخدمين الذكور، ونسبة المستخدمين من المتزوجين بلغت ٢٥٪ مقابل ٧٥٪ لغير المتزوجين، بالإضافة إلى أن أكثر المستخدمين من غير العاملين وصل إلى ٦٦٪ مقابل ٣٤٪ للعاملين حتى الآن، وأكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع هى فئة المراهقين والشباب، والمستخدمين للموقع من جميع محافظات الجمهورية، وأغلبهم من محافظة القاهرة.

وتابعت: النتائج الإحصائية أوضحت كذلك أن الطب النفسي العام بكافة أمراضه هو أكثر ما يتصفحه المستخدمون للموقع، يليه طب نفس الأطفال والمراهقين، ويليه الإدمان، ثم طب نفس المسنين.

وأكدت أمين الامانة العامة للصحة النفسية ، ان المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وهى تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وهى إحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان برعاية ودعم وزارة الصحة والسكان في مجال التوعية بالصحة النفسية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان للمواطنين من أماكنهم "أون لاين" عبر المنصة.