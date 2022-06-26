 مياه القناة: الانتهاء من تطهير وتعقيم مروقات محطة أبوعارف بالسويس

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال عملية تطهير وتعقيم "مروقات" محطة مياه أبوعارف الجديدة، والتى تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف م3 يوميا، وتخدم مناطق "عمر بن الخطاب، الجناين، قرية عامر، النفق، رافع محمد عبده، الألبان القديمة والجديدة، أبوسيال، العمدة"، لقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.





وقال عصمت - فى بيان اليوم الأحد: "إنه تم الانتهاء أيضا من أعمال تطهير وتنظيف مجرى الهدارات الخاص بالفلاتر للمرحلة الثانية بمحطة مياه أبوعارف الجديدة"، موضحا أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائى بالمحطة وفى وجود مسئول الشؤون الصحية جنباً إلى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات. وأشار إلى أنه يتم حالياً عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بجميع المراكز والقرى بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، مشددا على المتابعة المستمرة لجودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الثلاث، وذلك لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار الـ24 ساعة. ونوه بأنه تم الانتهاء أيضاً من أعمال تغيير مسار خط مياه الشرب بطول 130 مترا بعزبة الغزلاوية بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، وذلك فى استجابة فورية وسريعة لأهالى العزبة، حيث وجود مسار الخط أسفل منازل العزبة الأمر الذى يؤثر سلباً على وصول المياه بالضغوط المناسبة لأهالى القرية.

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