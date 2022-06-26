البحيرة.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بكوم حمادة

جدة - نرمين السيد - وشملت الحركة صلاح عبد النور أبوإسماعيل رئيس قرية الطود بمركز كوم حمادة، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وجية فتح الله أحمد الغندور، الدرجة الأولى أ رئيس قرية شابور، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة.

إيناس قاسم حواش قاسم، الدرجة الثانية أ مدير الإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة، لعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة، وأحمد رسمى يونس عسكر، الدرجة الأولى ب رئيس قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة، للعمل رئيسا لقرية شابور بمركز كوم حمادة، مبروك عطا عبد الجواد عثمان، الدرجة الأولى ب رئيس قرية النجيلة بمركز كوم حمادة، للعمل رئيسا لقرية الطود بمركز كوم حمادة.

كما شملت هشام صبحى عبدالعزيز، الدرجة الثانية ب سكرتير قرية واقد بمركز كوم حمادة للعمل، رئيسا لقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة، رضا سالم عبد العاطى البلكيمى، بالدرجة الأولى أ سكرتير قرية البريجات للعمل رئيسا لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة، صلاح محمد مبروك الجيزاوى، بالدرجة الأولى أ وكيل الإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة، للعمل مديرا للإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة.