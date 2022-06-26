حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية لـ635 مواطنا ببنى سويف (صور)

جدة - نرمين السيد - قدم التحالف الوطنى لدعم العمل الأهلى التنموى، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف مركز ناصر قرية اشمنت، خدمات طبية لأكثر من 635 مواطن من خلال قافلة طبية موسعة ضمن مبادرة "عينك فى عنينا" للحد من مسببا العمى.





شملت القافلة تشخيص احتياج 115 مواطن لإجراء جراحات العيون وسيتم التجهيز لذلك، وتسليم 245 نظارة طبية للحالات المستحقة بالمجان، وصرف الأدوية أيضا بالمجان لعدد 215 مواطن فى بنى سويف. يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تقوم بها مبادرة حياة كريمة فى القرى.

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