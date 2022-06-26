مسؤول كندى يعرب عن انبهاره بما رآه من تطوير وتنمية فى ربوع مصر

جدة - نرمين السيد - أكدت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الجالية المصرية بكندا مؤثرة، وتتواجد فى عدة مدن، وتعد من أهم وأكبر الجاليات المؤثرة فى المجتمع الكندى.





جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة اليوم الأحد، مساعد نائب وزير الخارجية الكندى دانيال ميلز والوفد المرافق له، من أجل بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات السفير عمرو عباس، وسفير كندا بالقاهرة لويس دوماس، والمدير العام للشبكة الدولية الكندية للهجرة واللاجئين والمواطنة بيمى جيل.

وثمنت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، العلاقات الوثيقة بين مصر وكندا ووجهت الشكر للحكومة الكندية على كل الرعاية المقدمة للجالية المصرية هناك، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع الجانب الكندى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك أبرزها الهجرة والجاليات.

واستعرضت وزيرة الهجرة، جهود الوزارة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحديدا تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم 2019، وكلف بها وزارة الهجرة بشكل مباشر لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرا لتلك الظاهرة ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، خصوصا بعد إعلان الرئيس السيسى أن مصر لم تشهد خروج مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016.

وأشارت إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى وجميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن تدشين المركز المصرى الألمانى للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج الذى يقدم التدريب والمشورة من أجل التعريف بسبل الهجرة الآمنة ومتطلبات سوق العمل الألمانية.

بدوره، استعرض مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أهداف نموذج المركز المصرى الألمانى للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، كمؤسسة تسعى لتدريب الشباب الراغبين فى الهجرة الآمنة والاطلاع على فرص العمل المتاحة فى السوق الألمانية، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألمانية، بجانب تقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصرى، معربا عن تطلعه إلى إمكانية تكرار تطبيق هذا النموذج مع كندا، والتعاون مع الجالية المصرية المقيمة هناك من مختلف الفئات.

من جانبه، ثمن دانيال ميلز جهود وزيرة الهجرة فى الاستفادة من القواسم المشتركة بين مصر وكندا والتقريب فيما بين الشعبين، خاصة وأن المجتمع الكندى يحتضن عددا كبيرا من المصريين الذين أصبحوا جزءا لا يتجزأ من نسيجه.

كما عبر عن انبهاره بما رآه من تطوير وتنمية فى ربوع مصر على نحو يسير بوتيرة سريعة، وثمن جهود الرئيس السيسى فى ذلك بما يجعل مصر بحق فى مصاف الدول الكبرى.

ورحب ميلز بالتعاون مع الوزارة حول الهجرة النظامية التى تسهم فى خفض معدلات البطالة من خلال توظيف الشباب المصرى الراغب فى الهجرة إلى كندا، على أن يتم دارسة متطلبات السوق الكندية من العمالة المصرية خاصة فى مجال العمل الفنى والحرفى وعرض الفرص المتوفرة لذلك.

وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تبادل المعلومات اللازمة لكل منهما ودراسة عقد برامج مشتركة سيجنى البلدان ثمارها فى المستقبل، فضلا عن دراسة نموذج يشابه المركز المصرى الألمانى ولكن يناسب طبيعة السوق الكندية والمجتمع الكندى.