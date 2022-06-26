سفير الصين بالقاهرة: ندعم التعاون مع مصر من أجل تحقيق رؤية 2030

جدة - نرمين السيد - وأضاف سفير الصين أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والكلمة التى ألقاها فى جلسة الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية للأسواق الناشئة فى إطار قمة تجمع دول "بريكس" تلبية لدعوة الرئيس الصينى شى جين بينج، ستحدث زخما جديدا لتعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى ودفع التنمية والتعاون بين دول العالم، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى إطار "بريكس بلس" تعد الثانية له حيث شارك لأول مرة عام 2017.

ووصف السفير الصينى - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد مصر بأنها دولة عربية وإفريقية مهمة للصين وتعد الصين أكبر شريك تجارى لمصر لمدة ثمانى سنوات على التوالى، وقد بلغ التبادل التجارى بين البلدين 20 مليار دولار عام 2021 بزيادة تقدر بـ37 % على أساس سنوى.

وأوضح أن التعاون الثنائى يشمل تنفيذ مشروعات مهمة من بينها القطار الكهربائى فى مدينة العاشر من رمضان، ومجمع المبانى فى مدينة العلمين، لافتا إلى أنه تم استكمال البناء الخرسانى للبرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى استمرار العمل فى منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى الصينى – المصرى "تيدا" بالسويس والتى خلقت 40 ألف فرصة عمل للسكان المحليين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجا يحتذى به.

وذكر السفير الصينى أن الرئيس السيسى زار بكين فى فبراير الماضى وشارك فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، فضلا عن زيارة وزير خارجية الصين وانج لى، إلى مصر مرتين فى العامين الماضيين واتفقا مع وزير الخارجية سامح شكرى على إقامة لجنة مشتركة للتعاون.

وأضاف أن مشاركة مصر فى قمة "بريكس" الـ14 تحت رئاسة الصين تبعث رسالة مهمة للعالم عن التضامن ودعم اقتصادها من بين الأسواق الناشئة والدفع نحو تعزيز التعاون التنموى فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، معتبرا أن اللقاء الافتراضى بين الرئيس السيسى، والرئيس الصينى شى جين بينج، يدفع مستوى الشراكة الاستراتيجية لمستوى أعلى ويعزز الشراكة التنموية العالمية.

وعن انضمام مصر لعضوية البريكس، قال إن مصر تعد سوقا ناشئة ودولة نامية نجحت فى تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات التى ظهرت فى ظل جائحة كوفيد -19، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على المرونة والصلابة فى مواجهة الصدمات والتحديات.

وأوضح أن الصين تدعم توسيع عضوية "تجمع بريكس" وكذلك "بريكس بلس " للأٍسواق الناشئة وأنها تدفع نحو إجراء المناقشات المعقمة مع الدول الأعضاء حول توسيع عضوية التجمع والتعاون مع دول الناشئة، مشيرا إلى أن بكين تعمل على تنفيذ التوافقات وإعلان بكين الصادر عن قمة بريكس الرابعة عشر وأن الرئيس الصينى أكد ضرورة إشراك المزيد من الدول فى المجتمع العالمى.

وأكد أهمية انضمام مصر للبنك التنمية الجديد فى أواخر العام الماضى، مما يؤكد على تطوير اقتصادها الذى حقق إنجازات كثيرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أشاد بالتعاون مع تجمع البريكس.

ونوه إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى شارك الشهر الماضى فى جلسة حوار رفيع المستوى لوزراء خارجية دول البريكس والأسواق الناشئة وألقى كلمة مهمة، لافتا إلى أن الصين أول من عملت على توسيع التعاون مع الأسواق الناشئة من خلال مبادرة "بريكس بلس".

يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ويبلغ إجمالى عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42 بالمائة من سكان العالم، وتحتل دول بريكس 26 % من مساحة الأراضى فى العالم، وتسهم بحوالى 22 % من إجمالى الناتج العالمى وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.