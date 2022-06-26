عاجل- ارتفاع فى الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

كما توقعت الهيئة، ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيا نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح ما بين "2 إلى 3" درجة مئوية.

وأكدت أن التعرض المباشر للشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.