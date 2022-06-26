تعليم الغربية: بدء تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة 2021/ 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بدء فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة "المشروع الوطنى للقراءة 2021 / 2022" للطلاب الفائزين من الإدارات التعليمية، والتى تستمر فعالياتها لمدة يومين بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، فى إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، والمحافظ الدكتور طارق رحمى، ووكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن.





وأوضحت المديرية فى بيان اليوم الأحد، أن التصفيات تتم بحضور وإشراف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية السيد العراقى، وموجه عام المكتبات بالمديرية منال المحمودى، وموجه عام اللغة العربية بالمديرية حسين الجبالى. يذكر أن المشروع الوطنى للقراءة، هو مشروع ثقافى تنافسى يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويستهدف المشروع، توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطنى للقراءة، فى إحداث نهضة فى القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.

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