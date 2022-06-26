وزير الأوقاف يوصى الحجاج بالدعاء لمصر (صور)

جدة - نرمين السيد - ودع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، الفوج الأول لحجاج مصر المغادرين من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، بالصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج المصريين.





جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدنى، واللواء مصطفى العدوى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. وخلال الحفل الذى أقامته وزارة الطيران المدنى وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله -عز وجل- أن يتقبل منهم، مبينا أن الله -تبارك وتعالى- دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، وذلك لقول النبى -صلى الله عليه وسلم- "هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضمونا على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة"، ويقول -صلى الله عليه وسلم- " الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم". وطلب من حجاج بيت الله الحرام الدعاء لمصر، مؤكدا أن الحج قائم على السعة والتيسير، وقد كان النبى -صلى الله عليه وسلم- إذا سئل فى الحج قال: "افعل ولا حرج"، ليعلم الأمة كلها أن الحج مبنى على التيسير، مؤكدا أن وزارة الأوقاف دفعت بنخبة من خيرة أئمة وواعظات الأوقاف لمرافقة بعثة الحج لهذا العام، للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم فعلى الحجاج أن يأخذوا الفتوى من أهل التخصص، فالحج عبادة ميسرة لا ينبغى فيها أى تشدد.

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