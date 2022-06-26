وفد صناعة النواب يتفقد المنطقة الصناعية بالغردقة لحل مشكلات المصنعين..والبرلمان: خلف المصنعين ولن نتركهم حتي حل مشكلاتهم..ونواب البحر الأحمر: نشكر القيادة السياسية علي قلعة الصناعة

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707108/وفد-صناعة-النواب-يتفقد-المنطقة-الصناعية-بالغردقة-لحل-مشكلات-المصنعينوالبرلمان-خلف-المصنعين-ولن-نتركهم-حتي-حل-مشكلاتهمونواب-البحر-الأحمر-نشكر-القيادة-السياسية-علي-قلعة-الصناعة

استكمل وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، جولاته في ثاني أيام زيارتة الميدانية، التي يقوم بها إلى المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

دوت الخليج

وفد صناعة النواب يتفقد المنطقة الصناعية بالغردقة لحل مشكلات المصنعين

ويبحث اليوم وفد اللجنه اليوم في لقاء مفتوح مع المستثمرين والصناع ، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ويزور وفد اللجنه المنطقه الصناعيه بالغردقه ، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.

شحاتة أبو زيد : سنطلب حضور وزيرة الصناعه.. والبرلمان خلف المصنعين ولن نتركهم حتي حل مشكلاتهم

ومن جانبه أكد النائب شحاته ابوزيد امين سر لجنة الصناعة أن اللجنه ستطلب حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في اجتماع اللجنه ، لبحث متطلبات المصنعين والمستثمرين بالمدينة الصناعية بالغردقه ، مؤكدا بأن النواب والبرلمان خلف المصنعين ولن تركهم حتي يتم الانتهاء من جميع المشكلات.

واضاف ابوزيد خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود في المجمع الصناعي بالغردقه ، بأن اللجنه جاية البحر الأحمر لدعم قطاع الصناعه والوصول بالصناعة المصريه الي العالميه ، مؤكداً باننا لاحظنا خطوات ايجابيه في المنطقه الصناعيه، وان كان بعض المعوقات فلابد من العمل الفوري علي حلها ، لأن الحقوق للاطفال ولكن تنتزع ، وسيكون هناك تواصل مع الحكومه لعرض مشكلات المصنعين وإيجاد حلول فوريه لها.

سيد قاسم : نشكر القياده السياسيه علي قلعة الغردقه الصناعيه.. وسنتكفل بحل مشاكل المصنعين

تقدم النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر بالشكر للقيادة السياسيه علي ما رأيناه في زيارة لجنة الصناعه الي المجمع الصناعي بالغردقه مؤكداً ، الصناعه تسير علي الطريق الصحيح ، والمعوقات سيتم حلها وأنه كنائب عن المحافظه ولجنه الصناعه بالبرلمان متكفلين بحل مشكلات ومعوقات الإنتاج لكل الصناع بالمنطقة الصناعية بالغردقه.

وطالب قاسم خلال لقاء مفتوح عقدته لجنة الصناعة مع الصناع والمستثمرين بالمدينة الصناعية بالغردقه بتخفيض رسوم الخدمات من المياة وغيرها ، وكذلك ببتخفيض القيمه الإيجارية أسوة بباقي المحافظات.

وشدد قاسم علي ضرورة حساب تكلفة المنطقه الصناعيه ومدى تناسبها مع سعرها والقيمه الإيجارية للوحدات الصناعية ، ولفت إلي أنه سيكون هناك حلول فوريه لكل الصناع وخاصة مشاكل التمويل وغيرها.