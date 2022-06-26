انت الان تتابع خبر عاجل.. شروط القبول في مسابقة 30 ألف معلم.. التعليم تزيح الستار عنها للمهتمين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي منذ قليل، عن أبرز شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الاطفال، أو المعلم المساعد للفصل، وهي التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد الآن، داخل مقر مركز إعداد القادة التابع إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شروط القبول في مسابقة 30 ألف معلم تعلنها الوزارة
- لابد أن يكون مصري الجنسية.
- ويجب أن يكون حسن السيرة والسمعة.
- ويجب أن لا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وما لم يكن رد إليه اعتبار.
- وأن لا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.
- أن لا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً من تاريخ نشر الإعلان.
- المؤهلات المطلوبة خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/ طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال، أو كليات تربية طفولة مبكرة، بعد الدرجة الجامعية الأولى 7، ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن “جيد”.
- لابد أن يتخطي الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.
- يجب أن يجتاز التدريب المقرر.
- يجب ان يتخطي الكشف الطبي وتحليل المخدرات لكل من يتخطي الامتحانات.