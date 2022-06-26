انت الان تتابع خبر عاجل.. شروط القبول في مسابقة 30 ألف معلم.. التعليم تزيح الستار عنها للمهتمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي منذ قليل، عن أبرز شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الاطفال، أو المعلم المساعد للفصل، وهي التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد الآن، داخل مقر مركز إعداد القادة التابع إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط القبول في مسابقة 30 ألف معلم تعلنها الوزارة