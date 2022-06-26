تعلن وزارة التربية والتعليم عن شروط وآليات التعاقد مع المعلمين المساعدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 05:22 مساءً - ايماءً إلى موافقة السيد رئيس الجمهورية على التعاقد مع (150) الف معلم بواقع (30) الف معلم سنوياً وفى إطار تكاتف مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ تلك الموافقة واتخاذ خطوات جادة لسد العجز الحقيقي في أعضاء هيئة التعليم وفق الكفاءة والجدارة، قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:

إعداد خريطة العجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية ومادة التدريس ومراجعتها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأصبح لدى الوزارة خريطة متكاملة واضحة.

تم إعداد الجدول الزمني للمسابقة وفق أولويات الاحتياج وتقتصر المرحلة الأولي من المسابقة على معلمي رياض الاطفال ثم معلمي الصفوف الثلاث الاولى فى العام الأول، وذلك للعمل كمعلم مساعد لمدة عامين ثم الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل كمعلم.