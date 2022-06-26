انت الان تتابع خبر عاجل – الحكومة تصدر بيان حاسم بشأن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن ما يجري تدوله حول انتشار فيديو يزعم اقتصار تنفيذ المشروعات على نسبة 25% فقط.

وأوضحت الشركة في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة كافة الخدمات.

وأضافت أنه جري الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70% من المرحلة الأولى له، والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان، حيث تضم المرحلة 10 أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%،هذا بالاضافة إلي العديد من المشروعات العملاقة التي جري انشائها خلال الفترة الماضية.