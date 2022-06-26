جاء هذا خلال كلمته، بمؤتمر إعلان تفاصيل كسابقة تعيين 30 ألف معلم، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى.
كما قدم الشيخ الشكر لرئيس مجلس الوزراء، لموافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعليم لإعلان المسابقة.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، في إعداد بنك أسئلة يضم أكثر من 11 ألف سؤال فى كل تخصص لاختبار المتقدمين على الوظائف، مؤكدًا أن المسابقة بالكامل من بدء التقديم وحتى إعلان النتائج تنظم بدون تدخل العامل البشرى.
ووجه كلمة للراغبين في التقدم للمسابقة قائلاً: " اطمئنوا، لا تدخل للعنصر البشرى فى جميع مراحل المسابقة، فقط استعدوا".
وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنظيم والإدارة: مسابقة الـ 30 ألف معلم تنظم بدون تدخل للعنصر البشرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.