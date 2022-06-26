التنظيم والإدارة: مسابقة الـ 30 ألف معلم تنظم بدون تدخل للعنصر البشرى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهه بتنظيم مسابقة لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى التخصصات المختلفة.





جاء هذا خلال كلمته، بمؤتمر إعلان تفاصيل كسابقة تعيين 30 ألف معلم، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى.

كما قدم الشيخ الشكر لرئيس مجلس الوزراء، لموافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعليم لإعلان المسابقة.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، في إعداد بنك أسئلة يضم أكثر من 11 ألف سؤال فى كل تخصص لاختبار المتقدمين على الوظائف، مؤكدًا أن المسابقة بالكامل من بدء التقديم وحتى إعلان النتائج تنظم بدون تدخل العامل البشرى.

ووجه كلمة للراغبين في التقدم للمسابقة قائلاً: " اطمئنوا، لا تدخل للعنصر البشرى فى جميع مراحل المسابقة، فقط استعدوا".

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.