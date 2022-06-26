وزير التعليم يعلن موعد إطلاق مسابقة الـ30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى، أنه سيتم فتح الباب اعتبارا من 2 يوليو المقبل، وحتى 24 من نفس الشهر، أما الإعلان الرسمى فيكون عند الساعة 12:01 عند منتصف ليل اليوم الأحد، على بوابة الوظائف الحكومية.

جاء هذا خلال كلمته، بمؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى.

وأضاف الوزير، أن المسابقة هذا العام تستهدف تغطية العجز فى فئة معلمى رياض الأطفال والذى يصل إلى 15 ألفا و187 معلما، ومعلمى الفصل للتدريس للسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، والذى يصل العجز فيها إلى 14 ألفا و813 معلما.

وأوضح أن الوزارة تتعمد تغطية العجز فى هاتين الفئتين، لأنها تعنى بتكوين شخصية الطفل فى اهم مرحلة من عمره.

وأكد أنه من أهم شروط التقدم لشغل وظيفة المعلم، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوى، وألا يتجاوز سنه 35 عاما، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعيين معلمين يقودوا معها عملية التطوير لمدة 20 أو 25 سنة مقبلة.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.