أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقى بطريرك الأقباط الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمشاركة المطران توما حليم الزائر البطريركى على لبنان وبلدان الخليج ومطران إبراشية سوهاج، والأب أنطونيوس مقار إبراهيم صلاة القداس مع أبناء الرعية بلبنان، بحضور راهبات الميرددية وراهبات نوتردام ديذابوتر، وراهبات المحبة البيزنسون وعلى رأسهم الراهبة مارى أستفانوس المنتخبة حديثا رئيسة عامة فى الشرق الأوسط.





حضر الصلاة الدكتور ميشيل عبس، أمين محلس كنائس الشرق الأوسط، وتوفيق حلمى رئيس الجالية المصرية بلبنان مع وفد مرافق له من أعضائه وإدوارد بيباوى. تحدث الأنبا إبراهيم فى عظته حول الاستعداد للاحتفال بعيد الرسل، وقال إن السيد المسيح أرسل تلامذه اثنين لخدمة الإنسان ككل وليس فئة معينة، كما أن مهامنا البطريريكية والرعوية تتطلب منا التركيز على متابعة الإنسان للوصول به إلى بر الأمن. واستقبل غبطته الحضور فى صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير فى جديدة المتن للاطمئنان عليهم أكثر فأكثر وتشجيعهم للثبات، الصمود فى ظل الظروف الصعبة التى يمرون بها، ومن ثم توجه الجميع دون استثناء إلى القاعة المحاورة لتناول الغذاء.

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