وزير التنمية الريفية بكوت ديفوار يشيد بالنهضة الزراعية الشاملة فى مصر

جدة - نرمين السيد - ووصف وزير الزراعة الإيفوارى، زيارته إلى مصر بالناجحة والمثمرة، واتطلع خلالها على المعامل والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ومحطة البحوث الزراعية بسخا، وآحد شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع الزراعة للاطلاع على التجارب المصرية فى قطاع الزراعة.

وتفقد الوزير يرافقه وفد فنى من وزارة الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، مركز البحوث الزراعية، فى زيارة رافقه خلالها الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من مديرى المعاهد والمعامل المركزية التابعة للمركز ورؤساء بعض الأقسام المعنية بزراعة الأرز والذرة وبعض محاصيل الحبوب الأخرى.

واستعرض رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الزيارة، أنشطة المركز المختلفة والمجالات والأنشطة الزراعية والمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية لتطوير قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائى، فضلا عن الدور الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلة ومعامله فى هذا المجال.

شملت الزيارة القيام بجولة إلى المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، حيث تم الاطلاع على قدرات معامل وأقسام المعامل، وتجهيزاتها الحديثة، فضلا الأدوار التى تقوم بها فى مجال تحليل الغذاء مما ساهم فى نفاذ المنتجات والصادرات الزراعية المصرية الى الكثير من دول العالم.

كما تفقد الوزير الإيفوارى أيضا والوفد المرافق، محطة البحوث الزراعية بسخا، واستهل الزيارة بالتعرف على الأنشطة الزراعية المختلفة التى يتم تنفيذها بالمحطة، كما تفقد محطة إعداد وغربلة تقاوى المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها الأرز والذرة والقمح، والمخازن التابعة لها، فضلا عن زيارة الصوبة الزراعية المخصصة لإنتاج تقاوى الخيار ضمن المشروع القومى لإنتاج تقاوى الخضر، كما شملت الزيارة تفقد حقل ذرة لإنتاج التقاوى، واطلع على عمليات زراعة وإنتاج تقاوى الأساس، كما تفقد أيضا حقل إرشادى لإنتاج أصناف الأرز المقاومة للملوحة والجفاف.

كما تفقد مركز بحوث الأرز بسخا، وأشاد بالأرز المصرى، وجودته العالية، مبديا رغبته فى أن يشمل التعاون بين البلدين، نقل التجربة المصرية فى زراعة الأرز إلى بلاده.

وشاهد أيضا مزرعة الإنتاج الحيوانى ومركز التلقيح الاصطناعى والخطوات التابعة من حفظ للسائل المنوى وطريقة العد وخلافه، حيث أشار إلى أن ما شاهده فى مصر لم يشاهده من قبل فى دول أوروبية كثيرة.

وشملت زيارة الوزير الإيفوارى إلى مصر أيضا تفقد أحد مزارع القطاع الخاص، واطلع على التجارب المصرية فى استصلاح الأراضى، ورفع كفاءة استخدام مياه الرى، واتباع نظم الرى الحديثة والاستفادة من كل قطرة مياه، وزراعة المنتجات والاصناف المصرية المتميزة من العنب والمانجو والتوت والتى تقبل عليها العديد من دول العالم، كما اشاد بدعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد وكوبنان كواسى أدجومانى وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، جلسة مباحثات مشتركة بحضور وفد رفيع المستوى من الدولتين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، لبحث تكثيف سبل التعاون المشترك بين البلدين.



يأتى ذلك بناء على الدعوة الموجهة من وزير الزراعة المصرى إلى نظيره الإيفوارى، لزيارة جمهورية مصر العربية لإجراء مناقشات ومشاورات بشأن تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجالات الزراعية المختلفة، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين على هامش اجتماعات مؤتمر الاطراف لمكافحة التصحر الذى عقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان فى مايو الماضى.