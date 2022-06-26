محافظ الدقهلية يسلم تأشيرات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - سلم محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم الأحد، 134 حاجا الحج الفائزين ببعثة الحج من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى تذاكر وتأشيرات الحج، موجها وكيل وزارة التضامن بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة مع المشرفين على بعثة الحج بالدقهلية لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج بالأراضى المقدسة.





جاء ذلك إلى إطار حرصه على مشاركة الحجاج أبناء المحافظة الفائزين ببعثة الحج فرحتهم قبل سفرهم لآداء مناسك الحج هذا العام 1443هـ /2022م، بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية وممثلى الأزهر والأوقاف ومشرفى بعث الحج بالدقهلية. وهنأ مختار الحجاج بفوزهم لحج بيت الله الحرام، متمنيا لهم رحلة موفقه وحج مقبول وعودة حميدة إلى أرض الوطن، موجها مشرفى البعثة على ضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج أبناء الدقهلية ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم وحل كافة المشكلات التى قد تواجههم أثناء أداء المناسك.

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