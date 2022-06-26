جدة - نرمين السيد - توجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأحد، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للمحيطات 2022، الذى تستضيفه حكومتا كينيا والبرتغال، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، تحت شعار "انقذوا محيطاتنا واحموا مستقبلنا".





وأكدت وزيرة البيئة -قبيل المغادرة- أن المؤتمر يهدف إلى توسيع نطاق العمل فى المحيطات على أساس العلم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء"، مضيفةً أن المؤتمر يأتى فى وقت حرج يقوم العالم فيه بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، حيث يروج المؤتمر لحلول مبتكرة قائمة على العلم، والتى تشتد الحاجة إليها و تهدف إلى بدء فصل جديد من العمل العالمى من أجل المحيطات، وذلك أيضاً فى إطار تعزيز الجهود لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى الحلول التى يمكن تنفيذها من أجل المحيطات، وخاصة الحلول المبتكرة القائمة على العلم، والتى تتم إدارتها بشكل مستدام كالتكنولوجيا الخضراء والاستخدامات المبتكرة المستدامة للموارد البحرية، كما تتضمن معالجة الأخطار التى تهدد صحة البيئة والاقتصاد وحوكمة المحيطات مثل القمامة البحرية والتلوث، والصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وفقدان الموائل والتنوع البيولوجى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة تتوجه إلى لشبونة للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.