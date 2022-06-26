انت الان تتابع تفاصيل خبر عميلة اورنج تشكو: "أكثر شركة حرامية" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - اشتكت عميلة اورنج orange من تعرضها للسرقة في رصيد اورنج عقب شحنها باقات اورنج للنت، مشيرة إلى أنها كانت عميلة لشركة فودافون وتم التحويل لشركة أورنج معبرة عن استيائها، ويرصد دوت الخليج تفاصيل شكاوي عملاء أورنج.

شكاوى عملاء اورنج

قالت عميل اورنج عبر صفحة الشركة على موقع "فيسبوك"، : "أكثر شركة حرامية في الدنيا حرفيًا يعني إية أجدد الباقة ٧ جيجا ٣ مرات خلال ١٠ أيام".

وأَضافت: "أنا أصلا مش بفتح غير واتس اب وفيس بوك وقليل اوووي انستجرام بجد شركة حرامية ونصابين وانا غلطانه اني غيرت من فودافون غير جيدة أيضًا بس والله كانت ارحم بجد orange أورنج نصابين وخدمة عملاء فاشلة وشبكة فاشلة بجد".

خدمة عملاء اورنج

- التواصل من أي خط اورنج علي رقم 110.

- التواصل من أي خط أرضي أو محمول أخر علي الرقم : 16110.