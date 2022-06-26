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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707106/ريحان-كريم-يطرح-صفوة-الأصفياء-ويحقق-بها-مليون-مشاهدة-فيديو

طرح المطرب ريحان كريم مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “صفوة الأصفياء” وحقق بها نجاحا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية صفوة الأصفياء لـ ريحان كريم

أغنية صفوة الأصفياء

حصدت أغنية "صفوة الأصفياء" للمطرب ريحان كريم، نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فور طرحها عبر قناته الرسمية.

ووصلت نسب مشاهدات الأغنية إلى مليون مشاهدة وكان قد طرحها ريحان كريم ضمن ميني ألبوم جديد يحمل الاسم نفسه وهو ألبوم ينتمي لنوعية الأغاني الدينية.

“صفوة الأصفياء” من كلمات وألحان علي السيد وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويضم ألبوم المطرب ريحان كريم الديني 10 أغاني دينية.

ألبوم ريحان كريم

ومن المقرر أن يطرح أغاني الألبوم “صفوة الأصفياء” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بالإضافة إلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويقدم المطرب ريحان كريم من جنوب أفريقيا ألبومه الديني بشكل مختلف بجانب تحضيره لـ مجموعة من المفاجآت للجمهور بعد طرح الألبوم كاملا، وكانت آخر أغانيه "مولاي".

أغنية “مولاي” للمطرب ريحان كريم من كلمات أحمد اليافعي وكلمات أوديو تراث ومن ألحان وإخراج كريم ريحان وحقق بها أيضًا نجاحا كبيرا منذ أن طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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ويذكر أن المطرب ريحان كريم، من جنوب أفريقيا حقق نجاحا كبيرا بأغنية «مولاي» حيث وصلت أيضًا إلى مليون مشاهدة في أسبوع واحد فقط، ضمن ميني ألبوم جديد يحمل اسم «صفوة الأصفياء» وهو ألبوم ديني.

يذكر أن الأغاني الدينية تسيطر حاليًا على الوسط الغنائي، فمن جانبه الفنان ماهر زين أعلن طرح أنشودة دينية جديدة بعنوان «لا أحد سواك»، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكتب ماهر زين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ليروج لأغنيته قائلًا: "لا أحد سواك.. أغنية جديدة غدًا"، ويذكر أنه قدم العديد من الأغنيات التى تتسم بالطابع الدينى مثل «يا نبى سلام عليك، مولاى، السلام عليك، راقت عيناى شوقا» وغيرها.