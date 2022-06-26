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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707105/أرقام-جونياس-أمام-الأهلي-لا-يعرف-لـ-الفوز-طعم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق بيراميدز في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر في النسخة الماضية، وذلك في تمتم التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة.

ويقود فريق بيراميدز فنياً اليوناني تاكيس جونياس، في ثاني قيادة له خلف إيهاب جلال، الذي رحل عن تدريب الفريق خلال المرحلة الماضية بسبب تدريب منتخب مصر، ويأمل اليوناني في تحقيق الفوز على فريق الأهلي في مباراة اليوم.

وسبق وأن قاد جونياس فريق بيراميدز، أمام النادي الأهلي في مباراة وحيدة، وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وخسر أمام المارد 3 مواجهات أخرى أثناء توليه قيادة فريق وادي دجلة، بالنتائج التالية ( 2/1، 1/0، 3/0).

ولم يتذوق اليوناني طعم الفوز على المارد الأحمر خلال الـ 4 مواجهات الذي كان يقود فيهم دجلة وبيراميدز، فنياً، لا يتطلع اليوم لتحقيق الفوز والعبور لدور نصف النهائي من البطولة لمواجهة فريق بتروجيت في نصف النهائي.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والعبور لدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة، مع فريق بتروجيت، لذا متوقع أن يشهد اللقاء نِدية كبيرة بين الفريقين، فايأمل الأهلي في تذوق لذة الفوز على بيراميدز في الكأس.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي تاكيس جونياس، مباراة اليوم أمام الأهلي بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أسامة جلال، حسين السيد.

في الوسط: حسين السيد، وليد الكرتي، عبدالله السعيد.

في الهجوم:رمضان صبحي، إسلام عيسى، فخر الدين بن يوسف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

أما النادي الأهلي، فيعاني من كثرة الغيابات في صفوفه، وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بكل من ( حمدي فتحي، علي لطفي، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، عمار حمدي، أكرم توفيق)، فيما ساتعاد قبل لقاء اليوم كل من ( علي معلول، أليو ديانج)، ومكن المتوقع أن يدخل سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن.