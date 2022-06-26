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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707102/غدا-الوطنية-للصحافة-تنظم-مؤتمرا-صحفيا-لمعرض-صناعة-بلدنا

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة غدا (الاثنين) مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة لـ"معرض صناعة بلدنا" الذي تشرف على إقامته، وتنظمه مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية ـ برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ـ ويستمر 3 أيام اعتبارا من 3 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة العديد من قطاعات الصناعة والإنتاج وكبار الصناع والمنتجين في مصر.

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يتناول المؤتمر الصحفي - الذي يعقده المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة آخر ترتيبات المعرض- بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز عضو الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة ورؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير بمؤسسات الأهرام، وأخبار اليوم، والجمهورية.

"الوطنية للصحافة" تنظم مؤتمرا الاصحفيا لمعرض "صناعة بلدنا"

ويكشف المؤتمر عن التفاصيل الخاصة بالمشاركين في المعرض والرعاة والشركات والهيئات والقطاعات المشاركة في المعرض، كما يتناول ما قامت به الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث واللجنة العليا للمعرض من إجراءات لضمان نجاح المعرض.