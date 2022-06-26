انت الان تتابع تفاصيل خبر بداية من يوليو المقبل.. دوت الخليج ينشر شروط ورابط التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707099/بداية-من-يوليو-المقبل-تحيا-مصر-ينشر-شروط-ورابط-التقديم-لمسابقة-الـ-30-ألف-معلم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

أكد الدكتور طارق شوقى إن المسابقة تأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

وعن الإجراءات التحضيرية للمسابقة، ذكر الوزير أن الرئيس وجه بدراسة الاحتياجات من المعلمين، ثم قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة تخطيط الموارد البشرية في ضوء البيانات التي أرسلتها الوزارة له، وتم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار في مشروع الموازنة العامة للدولة، والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن التعاقد مع عدد 30 ألف مدرس مساعد سنويًا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم وأضاف الوزير إن الوزارة حددت شروط المسابقة، ليقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعمال شئونه والتعاون مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، والانتهاء من إعداد الإجراءات التحضيرية للمسابقة، حتى صدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 / 6 / 2022 على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣، لتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراء المسابقة.‎وقال الوزير إن إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و 187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن فتح باب التقدم يتم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو القادم.

‎ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه لكل جهود الإصلاح الإداري، وأهمها ضرورة تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالمؤسسات الحكومية وفقا لأفضل المعايير العالمية، وهو ما ترجمه الجهاز في إنشاء واعتماد مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي مكن الجهاز من إعمال مباديء الحوكمة والشفافية والنزاهة والعدالة في كافة مراحل عملية التقدم.

‎كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه ودعمه لكافة إجراء الإصلاح الإداري، وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣، لتمكين الجهاز من إجراء المسابقة.

‎وقال الشيخ إن الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقديم يأتي في إطار منح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أن فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز يوفر عدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

‎وأشار إلى أن الجهاز سيجري المسابقة لكل محافظة على حدة، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعًا.

‎ووجه رئيس الجهاز رسالة للمتقدمين، مفادها أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط، مؤكدًا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات، ومحذرًا المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.

‎وفي هذا الصدد وجه الشيخ الشكر لنواب البرلمان الذين خصصوا موظف بمراكز خدمة المواطنين التابعة لهم وجهاز حاسب آلي و"سكانر"، لمعاونة المتقدمين في المسابقات التي نظمها الجهاز مؤخرًا.

دوت الخليج ينشر شروط ورابط التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم

‎وبشأن محتوى الامتحان الإلكتروني، وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص، موجهًا الشكر في هذا الصدد إلى كليات التربية بالجامعات والأساتذة والخبراء الذين عاونوا الجهاز في تحديث بنوك الأسئلة لديه في كافة هذه المحاور.

‎وخلال المؤتمر الصحفي، تم الإعلان عن شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال المعُلن عنها، والتي تتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصري