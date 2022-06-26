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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707098/إسكان-الشيوخ-تناقش-غدا-مقترح-نائب-التنسيقية-لإنشاء-مطار-دولي-بمنطقة-الدلتا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا غدًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بشأن إنشاء مطار دولي بمنطقة الدلتا.

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إسكان الشيوخ تناقش مقترح نائب التنسيقية لإنشاء مطار بمنطقة قنا.. غدًا

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو النجا المحرزي، بشأن إنشاء مطار بمنطقة قنا.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبدالعزيز، بشأن إدراج المقترح المعد والموقع من محافظة الدقهلية وكافة الجهات ذات الصلة بتوسعية ميزانية قرية ميت فارس-مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بتوسعية سطحية نظرا للمعوقات المالية والفنية والمجتمعية التي ستواجة التوسعة العلوية.

وأيضا تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب كاميليا صبحي بشأن مشكلات العقارات السكانية القديمة ذات القيمة المعمارية المميزة.

الشيوخ يقر اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للأندية الرياضة

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للأندية الرياضة، والتي جاءت كالتالي:

1 – إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها. ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

2 - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3 – وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.

4 - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.