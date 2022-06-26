«برسوم لا تجاوز الـ 20مليون جنيه»..الشيوخ يوافق على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707097/برسوم-لا-تجاوز-الـ-20مليون-جنيهالشيوخ-يوافق-على-منح-الهيئات-الرياضية-الحق-في-تأسيس-شركات-للاستثمار

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

دوت الخليج

الشيوخ يوافق على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.