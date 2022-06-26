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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707096/صناعة-النواب-سنطلب-حضور-وزيرة-الصناعة-والبرلمان-خلف-المصنعين-ولن-نتركهم-حتي-حل-مشكلاتهم

هدفنا الوصول بالصناعة المصرية للعالمية..

أكد النائب شحاته ابوزيد امين سر لجنة الصناعة أن اللجنه ستطلب حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في اجتماع اللجنه ، لبحث متطلبات المصنعين والمستثمرين بالمدينة الصناعية بالغردقه ، مؤكدا بأن النواب والبرلمان خلف المصنعين ولن تركهم حتي يتم الانتهاء من جميع المشكلات.

دوت الخليج

صناعة النواب: سنطلب حضور وزيرة الصناعة.. والبرلمان خلف المصنعين ولن نتركهم حتي حل مشكلاتهم

واضاف ابوزيد خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود في المجمع الصناعي بالغردقه ، بأن اللجنه جاية البحر الأحمر لدعم قطاع الصناعه والوصول بالصناعة المصريه الي العالميه ، مؤكداً باننا لاحظنا خطوات ايجابيه في المنطقه الصناعيه، وان كان بعض المعوقات فلابد من العمل الفوري علي حلها ، لأن الحقوق للاطفال ولكن تنتزع ، وسيكون هناك تواصل مع الحكومه لعرض مشكلات المصنعين وإيجاد حلول فوريه لها.

يذكر أن وفد من لجنة الصناعه بمجلس النواب يقوم حالياً بزيارة الي الغردقه ، وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.

يذكر أن وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، استأنف جولاته في ثاني أيام زيارته الميدانيه التي يقوم بها إلى المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

ويبحث اليوم وفد اللجنه اليوم في لقاء مفتوح مع المستثمرين والصناع ، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ويزور وفد اللجنه المنطقه الصناعيه بالغردقه ، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.