انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. فريدة سيف النصر ضيفة برنامج كلام الناس مع ياسمين عز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707087/اليوم-فريدة-سيف-النصر-ضيفة-برنامج-كلام-الناس-مع-ياسمين-عز

تحل الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة حلقة اليوم من برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، والمقرر عرضه في تمام الساعة السادسة مساءً على شاشة قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد لكم حلول فريدة سيف النصر ضيفة ياسمين عز

فريدة سيف النصر في كلام الناس

وقد أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن استيائها من استنساخ اتحاد الكرة جائزة برنامج العباقرة، لتكريم اللاعب العالمي محمد صلاح، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقلل من قيمتنا.

فريدة سيف النصر ومحمد صلاح

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: عايزين إيه من محمد صلاح، عيب.. مدرسة الأطفال الإنجليزية عملوا تكريم للبنات المتفوقات، أدوا كل واحدة مكرمة شهادة شكر على ورق بردي، كرمز فرعوني وهما إنجليز ودول أطفال.

وتابعت: تقوموا تعملوا كأس من العتبة، ومبلغ مالوش لازمة، كان يتقال من الأول إنكم تهزؤوا نفسكم، وتهزؤونا فانبقى عارفين هو إيه غيره، وقلة قيمة لكم ولنا وله، ولا بتقولوا له دي قيمتك عندنا، ليه يعني ده إحنا لو لمينا من النادي جنيه من كل واحد، كان اتعمل كاس ذهب ولا فضة، ولا بلاش لو محروقين أوي اعملوا ورق بردي مثلًا.

واختتمت فريدة سيف النصر حديثها قائلة: عارفين دي فضيحة عالمية.. عيب ومقصودة ودمكم تقيل ومنكم لله، لو بطلنا حقد على الناجحين ربنا هيكرمنا، أنا بقول ورزقي على الله، عرتونا من عرة..جتكم الـ... ولا بلاش..قرف.

فريدة سيف النصر تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة فريدة سيف النصر بعيد ميلادها برفقة أحفادها وأبنائها، حيث نشرت صور الاحتفال من خلال حسابها علي موقع فيس بوك وعلقت عليها بـ"ربنا مايحرمني منكم كلكم.. ناناه فريدة وتيتا فريدة وفيري فرفر بصوا البرنسستين دول لسه ماقرروش كل شوية يقولوا اسم لقب يعنى يسبق اسمى وفي الآخر يندهوا فريدة.. وأنا أقول نحم يا عيون وقلب وروح فريدة.. هدايا عيد ميلادي اتخانقوا مع باباهم ومامتهم والله العظيم.. وهما اللي طلبوا الحاجات دى واختاروا أنا فرحانة زي العيل الصغير.. الدنيا أهى شوفتوا محمد ابن امبارح هو اللي بيجيب هديه ليا وبناته ومراته ورد الدنيا وفل وياسمين حياتى".

وأضافت فريد سيف النصر قائلة "شكرا محمد ربنا يخلليك والله نفسي اجوزهم في حياة ابوهم وأمهم واخواتي وعيالهم وبعدين اتكل مش مهم يعني تلاتين سنه كمان..مايكترش عليك يارب تسمع دعوتي.. ههههههه ؟ ياريت.. زي النهارده بناخد التورته ونروح ل لوزه نطفي الشمع والهدايا بتاعتي تختار اللي يعجبها وتضحك وتقول أنا الجمرك..الله يرحمك يالوزة".