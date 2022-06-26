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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707107/مصر-للطيران-تعلن-نقل-20-ألف-حاج-على-متن-101-رحلة-جوية-للأراضي-المقدسة

صرح الطيار عمرو أبو العنين، رئيس الشركة الوطنية مصر للطيران، أن الشركة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة خلال مرحلتي السفر والرجوع.

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نقل 20 ألف حاج على متن رحلات مصر للطيران هذا العام

وأوضح «أبو العنين»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمطار القاهرة، أن الشركة سوف تنقل هذا العام نحو 20 ألف حاج من حجاج القرعة والسياحة على متن 25 رحلة جوية إلى مدينة جدة، و76 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، بإجمالي 101 رحلة.

وأشار رئيس شركة مصر للطيران، أن سلطات مطار القاهرة الدولي، أولت اهتمامًا خاصًا لكبار السن، حيث حرصت على توفير كافة المساعدات والتسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر بتشكيل فريق من العلاقات العامة لمساعدتهم واستقبالهم، بالإضافة إلى قيام شركة الميناء بتوفير خيم ومظلات أمام صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية؛ لحماية الحجاج من أشعة الشمس.

احتفالية لتوديع البعثة الرسمية

ومن المقرر تنظيم احتفالية عصر اليوم بمطار القاهرة الدولي، بالصالة الموسمية المخصصة للحجاج المصريين، لتوديع البعثة الرسمية، بحضور كل من الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من المسئولين بالأوقاف والطيران والتضامن التجتماعي.

تخفيف قيود كورونا على القادمين من الخارج

وبدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق التعليمات الجديدة الخاصة برفع كافة قيود السفر لدخول القادمين من الخارج، والخاصة بفيروس كورونا، في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية، وعدم الحاجة لتقديم شهادة تفيد تلقي لقاح كورونا أو تقديم نتيجة مسحة.