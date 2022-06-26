حالة الطقس غدًا.. «الأرصاد» تحذر من التعرض المباشر للشمس.. وارتفاع نسبة الرطوبة

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707095/حالة-الطقس-غدا-الأرصاد-تحذر-من-التعرض-المباشر-للشمس-وارتفاع-نسبة-الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، على محافظات مصر المختلفة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الجو على المحافظات المختلفة ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد، في منشور لها على صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة لارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:3) درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين في مصر

فيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 34 23

- الأسكندرية 31 23

- طنطا 34 23

- دمنهور 33 22

- مرسى مطروح 30 22

- السلوم 34 22

- سيوة 37 22

- بورسعيد 31 23

- الزقازيق 35 23

- الإسماعيلية 36 21

- السويس 35 22

- رفح 31 21

- نوبيع 35 24

- كاترين 32 16

- شرم الشيخ 37 27

- الغردقة 37 28

- الفيوم 36 25

- المنيا 36 24

- أسيوط 37 24

- الأقصر 41 27

- أسوان 42 28

- الوادي الجديد 40 26

- حلايب 35 28

- شلاتين 38 25