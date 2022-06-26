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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707092/فتح-باب-التقديم-لمسابقة-الـ-30-ألف-معلم-من-2-إلى-24-يوليو-المقبل-عبر-بوابة-الوظائف-الحكومية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن سيتم فتح. باب التقديم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية ٢ يوليو المقبل وحتى ٢٤ يوليو المقبل.

دوت الخليج

وأضاف شوقي، أن هذه المسابقة جديدة وليس لها علاقة بأي مسابقة أخرى، وليس هناك أفضلية لأحد، ومفتوحة لمن تنطبق عليه الشروط.

وأضاف وزير التربية والتعليم :”مفيش حاجه اسمها واسطه على الإطلاق”، محذرا من اتباع سماسرة للتعيين بالمسابقة وهذا نصب واحتيال ، ولا يوجد أحد خارج أو داخل الوزارة إن يساعد حد في المسابقة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدراسة العجز بين المعلمين بالمدارس.

واضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن مسابقة ال٣٠ الف معلم، ان نظام التعليم الجديد يحتاج كفاءات وفكر مختلف ولابد أن نخطط من سيقوم بالتطوير، ونتعاون في إعداد خريطة بالعجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات.

وأضاف الوزير، أن فلسفة الجولة الأولى لمسابقة المعلمين هي أن نقضي عن العجز برياض الأطفال ومعلمي الفصل في السنوات الثلاثة الأولى وأشار إلى أن أفضل المعلمين وأكثرهم خبرة يجب أن يتواجدوا في هذه السنوات.

وزير التعليم: الجولة الأولى لمسابقة الـ٣٠ ألف معلم تستهدف «رياض الأطفال ومُعلمي الفصل »

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد قال أن هو المعني لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ومعاونة كافة الجهات الحكومية، وهو بيت الخبرة للحكومة المصرية، كما إنه تم إعداد بنوك أسئلة للمسابقة يتخطى ١١ ألف سؤال بمختلف التخصصات.

ووجه صالح الشيخ، الشكر لرئيس الوزراء على الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية قانون المعلمين ٤٢٠ لسنة ٢٠١٣، وكذلك الشكر لوزارة المالية والتخطيط لتوفير الدعم المالي للمسابقة.

وينشر دوت الخليج شروط التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم، والتي جاءت جالتالي:

- حسن السمعة

- مصري الجنسية

- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية

- الا يكون تم فصله من الخدمة

- لايزيد ٣٥ سنة

- تربية رياض أطفال بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال

- الحصول على تقدير جيد

- لا يتم النقل الا بعد ٥ سنوات

- اجتياز التدريب الذي تعقده الوزارة

- سداد ٢٢ جنيه مصروفات الامتحان

- التقديم بالمحافظة الكائن بها

- اجتياز الكشف الطبي