انت الان تتابع تفاصيل خبر «22 جنيه رسوم..والعمر لا يزيد عن 35 سنة»..شروط التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم ..دوت الخليج ينشر التفاصيل كاملة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707091/22-جنيه-رسوموالعمر-لا-يزيد-عن-35-سنةشروط-التقديم-بمسابقة-الـ30-ألف-معلم-تحيا-مصر-ينشر-التفاصيل-كاملة

أعلن د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بأن شروط التقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم، تتضمن ضرورة أن يكون المتقدم حسن السمعة ،مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، وألا يكون تم فصله من الخدمة ـ ولايزيد ٣٥ سنة .

دوت الخليج

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين للإعلان عن الضوابط الخاصة بالتقديم فى المسابقة، مؤكدا على أنه تتضمن أيضا أن يكون حاصل المتقدم على تربية رياض أطفال بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال، تربية أساسي أو ابتدائي أو معلم فصل بالنسبة لمعلمي الفصل، وحاصلا على تقدير جيد، ولن يتم النقل الا بعد ٥ سنوات بجانب اجتياز التدريب الذي تعقده الوزارة مع سداد ٢٢ جنيه مصروفات الامتحان، والتقديم بالمحافظة الكائن بها ، واجتياز الكشف الطبي

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدراسة العجز بين المعلمين بالمدارس، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد يحتاج كفاءات وفكر مختلف ولابد أن نخطط من سيقوم بالتطوير، ونتعاون في إعداد خريطة بالعجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات.

وأضاف الوزير، أن فلسفة الجولة الأولى لمسابقة المعلمين هي أن نقضي عن العجز برياض الأطفال ومعلمي الفصل في السنوات الثلاثة الأولى وأشار إلى أن أفضل المعلمين وأكثرهم خبرة يجب أن يتواجدوا في هذه السنوات.

شروط التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم ..دوت الخليج ينشر التفاصيل كاملة

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد قال أن هو المعني لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ومعاونة كافة الجهات الحكومية، وهو بيت الخبرة للحكومة المصرية، كما إنه تم إعداد بنوك أسئلة للمسابقة يتخطى ١١ ألف سؤال بمختلف التخصصات.

ووجه صالح الشيخ، الشكر لرئيس الوزراء على الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية قانون المعلمين ٤٢٠ لسنة ٢٠١٣، وكذلك الشكر لوزارة المالية والتخطيط لتوفير الدعم المالي للمسابقة