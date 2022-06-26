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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707089/وزير-التعليم-الجولة-الأولى-لمسابقة-الـ٣٠-ألف-معلم-تستهدف-رياض-الأطفال-ومعلمي-الفصل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدراسة العجز بين المعلمين بالمدارس.

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واضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن مسابقة ال٣٠ الف معلم، ان نظام التعليم الجديد يحتاج كفاءات وفكر مختلف ولابد أن نخطط من سيقوم بالتطوير، ونتعاون في إعداد خريطة بالعجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات.

وأضاف الوزير، أن فلسفة الجولة الأولى لمسابقة المعلمين هي أن نقضي عن العجز برياض الأطفال ومعلمي الفصل في السنوات الثلاثة الأولى وأشار إلى أن أفضل المعلمين وأكثرهم خبرة يجب أن يتواجدوا في هذه السنوات.

وزير التعليم: الجولة الأولى لمسابقة الـ٣٠ ألف معلم تستهدف «رياض الأطفال ومُعلمي الفصل »

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد قال أن هو المعني لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ومعاونة كافة الجهات الحكومية، وهو بيت الخبرة للحكومة المصرية، كما إنه تم إعداد بنوك أسئلة للمسابقة يتخطى ١١ ألف سؤال بمختلف التخصصات.

ووجه صالح الشيخ، الشكر لرئيس الوزراء على الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية قانون المعلمين ٤٢٠ لسنة ٢٠١٣، وكذلك الشكر لوزارة المالية والتخطيط لتوفير الدعم المالي للمسابقة