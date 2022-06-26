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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707088/رئيس-التنظيم-والإدارة-مسابقة-الـ-30-ألف-معلم-دون-أى-تدخل-بشرى-وبـإمتحان-فيه-11-ألف-سؤال

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هو المعني لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ومعاونة كافة الجهات الحكومية، وهو بيت الخبرة للحكومة المصرية

دوت الخليج واعلن الدكتور صالح الشيخ، خلال للمؤتمر الصحفي للإعلان عن مسابقة ال٣٠ ألف معلم، إنه تم إعداد بنوك أسئلة للمسابقة يتخطى ١١ ألف سؤال بمختلف التخصصات. ووجه صالح الشيخ، الشكر لرئيس الوزراء على الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية قانون المعلمين ٤٢٠ لسنة ٢٠١٣، وكذلك الشكر لوزارة المالية والتخطيط لتوفير الدعم المالي للمسابقة رئيس «التنظيم والإدارة»: مسابقة الـ 30 ألف معلم دون أى تدخل بشرى وبـ«إمتحان فيه 11 ألف سؤال» واشار إلى أن المسابقات التي تجرى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تدخل بشري فيها على الاطلاق

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