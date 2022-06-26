محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد اللجان هادئة ولا يوجد شكاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:26 مساءً - تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، للاطمئنان على انتظام امتحان اللغة العربية، وتواجد كافة أعضاء اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.









وأشار المحافظ إلي تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب في الامتحانات، وحل أي مشكلات فور حدوثها، مؤكدا أن الإمتحانات تسير بصورة طبيعية وهادئة في كافة اللجان دون أي شكاوى أو مشاكل، موضحا أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3179 طالبا وطالبة، موزعين على 16 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بواقع 1976 طالبا وطالبة موزعين على 7 لجان، بمدارس إدارة العريش التعليمية، و717 طالبا وطالبة موزعين على 5 لجان، بمدارس إدارة بئر العبد التعليمية، و260 طالبا وطالبة موزعين على لجنتين، بمدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية، و164 طالبا وطالبة موزعين على لجنة واحدة بمدارس إدارة رفح التعليمية، و62 طالبا وطالبة موزعين على لجنة واحدة بمدارس إدارتى الحسنة ونخل التعليميتين بوسط سيناء.





وأكد حمزه رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي تجهيز اللجان الامتحانية، لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، حيث تم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة، مشيرا أنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة، مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية، لافتا إلى أن كل اللجان الامتحانية مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات.