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مصرع تاجر مخدرات بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:26 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية والسابق اتهامه فى 8 قضايا "سلاح - مخدرات - سرقة – ضرب" وآخرين.

 

وتبين قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – عدد 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك أستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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