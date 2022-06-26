مصرع تاجر مخدرات بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:26 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية والسابق اتهامه فى 8 قضايا "سلاح - مخدرات - سرقة – ضرب" وآخرين.

وتبين قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – عدد 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك أستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.