بحضور وزير التعليم العالي... انعقاد اجتماع لجنة قطاع الإعلام واللغات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 04:25 مساءً - عقدت لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأحد بحضور د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وجه وزير التعليم العالي خلال الاجتماع أعضاء اللجنة بدراسة مظاهر الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية على المجتمع المصري؛ نظرًا لما يمثله ذلك من آثار متراكمة على الأجيال الحالية والمستقبلية بشكل لا يتفق وأخلاقيات المجتمع المصري.

كما وجه الوزير بعرض نتائج هذه الدراسات في ملتقى علمي يُعقد خصيصًا لذلك، بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية في ضوء الدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.

واستمع الوزير خلال الاجتماع من أعضاء اللجنة من الأكاديميين وخبراء الإعلام إلى رؤاهم العلمية بشأن ترشيد استخدام الإعلام الجديد في المجتمع، وكيفية الالتزام بأخلاقيات المجتمع في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى طرح رؤى علمية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بشأن ترشيد الأداء الإعلامي لأكثر المؤثرين انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك دراسة كيفية الاستفادة منها على المستوى المجتمعي.

كما وجه وزير التعليم العالي خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في تحديث لوائح معاهد الإعلام واللغات والمتابعة والتقييم المستمر لها.

هذا وقد استعرض اجتماع اللجنة نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفصل الدراسي الثاني لمعاهد الإعلام واللغات على مستوى الجمهورية.

عُقد الاجتماع بحضور أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن أعضاء اللجنة د.هبة شاهين رئيس اللجنة، والكاتب الصحفي أ/ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ود.نجوى كامل، ود.هويدا مصطفى، ود.شادية صبحي، ود.داليا عبدالله، ود.عائشة سويلم، ود.مها فتحي، ود.دينا أبو الفتوح، ود.عبير محمد، والإعلامي أ.عمرو الليثي، وأ.زكي السعدني.

كما حضر الاجتماع أ.أبو العينين محمد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وأ.أسامة نور من أمانة اللجنة.