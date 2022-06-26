وزيرة البيئة تشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للمحيطات 2022، الذى تستضيفه حكومتا كينيا والبرتغال خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المؤتمر يهدف إلى توسيع نطاق العمل فى المحيطات على أساس العلم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء".

وأضافت أن المؤتمر يأتى فى وقت حرج يقوم العالم فيه بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول عام 2030، حيث يروج المؤتمر لحلول مبتكرة قائمة على العلم والتى تشتد الحاجة إليها و تهدف إلى بدء فصل جديد من العمل العالمى من أجل المحيطات وذلك أيضاً فى إطار تعزيز الجهود لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى الحلول التى يمكن تنفيذها من أجل المحيطات، وخاصة الحلول المبتكرة القائمة على العلم والتى تتم إدارتها بشكل مستدام كالتكنولوجيا الخضراء والاستخدامات المبتكرة المستدامة للموارد البحرية، كما تتضمن معالجة الأخطار التى تهدد صحة البيئة والاقتصاد وحوكمة المحيطات، مثل القمامة البحرية والتلوث، والصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وفقدان الموائل والتنوع البيولوجى.