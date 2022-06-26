الثانوية العامة.. طارق شوقى ينفى إعلان درجات المواد غير المضافة للمجموع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح له على إحدى مجموعات "واتس آب"، حيث قال: "لم تعلن الوزارة شيئا عن تصحيح المواد غير المضافة للمجموع".
وكانت انتشرت أخبار عن انتهاء وزارة التربية والتعليم من تقدير المواد غير المضافة التى أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها خلال يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، بنسب نجاح مرتفعة تجاوزت 97%.
وبدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانات المواد الأساسية، بمادة اللغة العربية.
وتعقد الامتحانات ورقياً بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت".
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