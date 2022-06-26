استعدادات السكة الحديد لإجازة عيد الأضحى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار أتاحت هيئة السكك الحديد حجز تذاكر السفر على القطارات قبل موعد الرحلة بـ14 يوما، ويمكن للمواطنين الحجز من خلال شبابيك التذاكر أو تطبيق سكك حديد مصر على الموبايل.
وشددت وزارة النقل على أنه لا يسمح للمواطنين بحجز أكثر من 4 تذاكر فى اليوم الواحد لرقم قومى واحد، لافتة إلى يتم تسجيل التذاكر التى يتم حجزها على النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.
وأوضحت أنه يتم التنسيق مع شرطة النقل لضبط من يبيع التذاكر فى السوق السوداء، مشددة على أنه تم الدفع بفرق لصيانة القطارات الإضافية وتجهزيها للدفع بها فى أيام الذروة.
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