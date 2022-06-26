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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707086/بعد-اقترابه-من-الأهلي-4-عوامل-تجعل-سواريز-قادر-على-الانسجام-مع-المارد-الأحمر-من-بينهم-جوزيه

اقترب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع البرازيلي ريكاردو سواريس المدير الفني لفريق جيل فيسنتي، وذلك وفقاً لما أعلنته الصحيفة البرتغالية أبولا، في تقريرها مساء اليوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري.

دوت الخليج يرصد التفاصيل: ويعد اسم سواريز، هو اسم خارج التوقعات والترشيحات التي كانت قد أُعلنت خلال الفترة الأخيرة، ومع البحث عن مسيرة المدرب والأندية التي تولى تدريبها، سنجد أن مسيرته ضعيفة مقارنة بالأسماء التي تم طرحها مثل روي فيتوريا ويانيك فيريرا، أو ودي جارسيا، كلها كانت أسماء معروفة ومتداولة بشكل كبير في الوسط الرياضي، ولكن مع اقتراب التعاقد مع المدرب برازيلي الجنسية، وجدنا أن هناك تفاوت في الآراء بين الجماهير الحمراء، والتي ترى أن اسم المدرب قليل على نادي بحجم النادي الأهلي، وأنه كان لابد من التعاقد مع مدرب قوي السيرة حتى يتمكن من النهوض بالفريق خلال المرحلة المقبلة. _ومن ناحية آخرى، يرى جمهور المارد الاحمر أنهم لهم في تجربة مارتن يول، خبير عِبرة على عدم التسرع بالحكم على اسم المدرب، فالمدرب الهولندي، كان له باع كبير في قيادة أندية كبيرة مثل توتنهام، لذا استبشر جمهور الأهلي خيراً بعد إعلانه توليه مهمة الشياطين الحمر، وكلن لم يلبس وأن انطفى هذا الاستبشار بعدما شاهدوا نتائج الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ودعها ذاك العام 2016 من دور المجموعات، بعد الخسارة من أندية مثل زيسكو يونايتد. _المبشر في أمر سواريز، أنه حقق نتائج إيجابية مع الفريق الأخير الذي يتولى قيادته إلى الآن، وهو فريق جيل فينيستي، حيث تمكن من قيادته لاحتلال المركز الخامس والوصول به لدوري المؤتمر الأووبي،. _ طريقة لعبه تشابه كثيراً طريقة لعب النادي الأهلي، فهو يفضل اللعب بطريقة (4/2/3/1)، وهذا ما يجعله ينسجم بطريقة أسرع مع الفريق. _تجربة مانويل جوزيه مؤشر قوي لنجاح سواريز داخل القلعة الحمراء، فالأسطوري جوزيه لم يكن له باع كبير في عالم التدريب لكنه تمكن من تحقيق انجازات وبطولات لم يتمكن مدرب آخر تحقيق مثلها باستثناء الراحل عن تدريب الفريق بيتسو موسيماني، لذا من الممكن أن يسير المدرب الجديد على خُطاه ويصنع المجد مع الفريق الأحمر.

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