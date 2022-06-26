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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707084/النائب-سيد-قاسم--نشكر-القيادة-السياسية-علي-قلعة-الغردقة-الصناعية-وسنتكفل-بحل-مشاكل-المصنعين

تقدم النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر بالشكر للقيادة السياسيه علي ما رأيناه في زيارة لجنة الصناعه الي المجمع الصناعي بالغردقه مؤكداً ، الصناعه تسير علي الطريق الصحيح ، والمعوقات سيتم حلها وأنه كنائب عن المحافظه ولجنه الصناعه بالبرلمان متكفلين بحل مشكلات ومعوقات الإنتاج لكل الصناع بالمنطقة الصناعية بالغردقه.

سيد قاسم : نشكر القياده السياسيه علي قلعة الغردقه الصناعيه.. وسنتكفل بحل مشاكل المصنعين

دوت الخليج

وطالب قاسم خلال لقاء مفتوح عقدته لجنة الصناعة مع الصناع والمستثمرين بالمدينة الصناعية بالغردقه بتخفيض رسوم الخدمات من المياة وغيرها ، وكذلك ببتخفيض القيمه الإيجارية أسوة بباقي المحافظات.

وشدد قاسم علي ضرورة حساب تكلفة المنطقه الصناعيه ومدى تناسبها مع سعرها والقيمه الإيجارية للوحدات الصناعية ، ولفت إلي أنه سيكون هناك حلول فوريه لكل الصناع وخاصة مشاكل التمويل وغيرها.

يذكر أن وفد من لجنة الصناعه بمجلس النواب يقوم حالياً بزيارة الي الغردقه ، وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.

يذكر أن وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، استأنف جولاته في ثاني أيام زيارته الميدانيه التي يقوم بها إلى المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

ويبحث اليوم وفد اللجنه اليوم في لقاء مفتوح مع المستثمرين والصناع ، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ويزور وفد اللجنه المنطقه الصناعيه بالغردقه ، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.