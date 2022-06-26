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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707083/مركز-الملك-سلمان-للإغاثة-يدشن-مشروع-الدعم-التغذوي-للأطفال-والنساء-المصابين-بسوء-التغذية-الحاد-في-باكستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الدعم التغذوي المنقذ للحياة في حالات الطوارئ للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات في مدينة مظفر آباد بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.

دوت الخليج

حضر التدشين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان محمد خلف العنزي، ومعالي وزير المالية عبدالماجد خان، ومعالي وزير الصحة نصار أنصار عبدالي، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد محمد العثماني، ونائب برنامج الأغذية العالمي في باكستان راتي بالا كرشنن. ويشمل المشروع تقديم عبوات غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والتي تكفي لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى عبوات غذائية خاصة بالنساء الحوامل والمرضعات عبارة عن مكملات غذائية وفيتامينات، يتم تسليمها عن طريق المراكز الصحية في إقليم خيبر بختونخوا وآزاد جامو كشمير، يستفيد منه 57,500 فرد، من بينهم 30,444 طفلاً، و 27,056 من الحوامل والمرضعات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العون الإنساني لمختلف دول العالم ذات الاحتياج.

كان قد عبرت 109 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 8 حتى 19 يونيو 2022م، تحمل على متنها 20,457 سلة غذائية، و 30 ألف كرتون تمر، متوجهة لمحافظات تعز، لحج، حضرموت، أبين، المهرة، مأرب، شبوة، صعدة، الجوف، عدن.

يأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تمكن خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1,336 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 42 لغمًا مضادًا للأفراد، و245 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,048 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وتمكَّن فريق "مسام" من نزع 128 لغمًا مضادًا للدبابات و387 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحدة مضادة للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير متفجرة و7 ألغام مضادة للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 29 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، ونزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الدعم التغذوي للأطفال والنساء المصابين بسوء التغذية الحاد في باكستان

ونزع فريق مسام في محافظة مأرب لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي، و30 لغمًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب، و500 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نزع في محافظة شبوة 14 لغمًا مضادًا للدبابات ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عين، كما نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.