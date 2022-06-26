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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707082/اتصالات-مصر-Etisalat-تعلن-تغيير-العلامة-التجارية-تفاصيل

أعلنت شركة اتصالات مصر Etisalat تغيير العلامة التجارية للتماشى مع الهوية الجديدة للمجموعة لتكون "اتصالات من e&" مما جعل عملاء اتصالات مصر يتساءلون عن سر تغيير العلامة التجارية لشركة اتصالات مصر وهو ما يوضحه دوت الخليج من خلال ما أعلنته الشركة.

اتصالات مصر

ذكرت شركة اتصالات مصر في مؤتمر صحفي أن تم تغيير العلامة التجارية لها في وقت تستهدف فيهالمجموعة التسريع من عملية التحول الرقمي بهدف تمكين المجتمعات، إذ تواصل e& تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

تغيير العلامة التجارية لشركة اتصالات Etisalat

من جانبه، ذكر قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، إن قرار إطلاق العلامة التجارية المطورة "لاتصالات مصر" جاء بهدف خلق التناغم على مستوى المجموعة.

وقال دويدار، أن الشركة تهدف إلى المساهمة في تعزيز ودفع الاقتصاد الرقمي في مصر وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة في مصر.

وأكد أنه من خلال الهوية الجديدة للمجموعة e& ستسعى الشركة إلى تعزيز مكانة "اتصالات مصر" في السوق المصرية من خلال الابتكار في عملياتها وتنفيذ أفكار من شأنها إحداث فرق ملموس للعملاء والمساهمين والمستثمرين.

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر، إنه تم إطلاق العلامة التجارية الجديدة لوحدة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مصر بالتزامن مع إطلاقها في دولة المقر الإمارات العربية المتحدة ما يعكس أهمية السوق المصري للمجموعة.

Etisalat اتصالات

وقال أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات مصر، إن الشركة ستعمل على تغيير العلامة التجارية بمختلف فروع ومنافذ الشركة في مصر، والذي يشمل أكثر من ٨٥٠ فرعًا.

وتوقع يحيى الانتهاء من تغيير العلامة التجارية بفروع الشركة خلال ٣ أشهر.

وبحسب يحيي تحتل اتصالات مصر المركز الثاني في عدد مشتركي المحمول، لافتا إلى أن تغيير العلامة التجارية في الإمارات جاء منذ 3 أيام.

وتابع يحيى أن المجموعة يندرج تحت مظلتها حاليا 4 أذرع استثمارية هي اتصالات &e و &e للمؤسسات و& e لحلول المؤسسات &e كابيتال ولايف.

وأشار إلى أن تحول المجموعة إلى العلامة التجارية الجديدة لشركة اتصالات مصر Etisalat يأتي في إطار التركيز على الخدمات الترفيهية والرقمية التي تسعى إلى تقديمها للعملاء خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المجموعة استحوذت مؤخرا على منصة ستارز بلاي للخدمات الترفيهية وجاري بحث التعاون مع شركة ميتا في خدمات الميتافيرس.